Inmet alerta 47 cidades de MS para chance de tempestade nesta terça-feira

Depois do frio nos últimos dias, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta 47 cidades de Mato Grosso do Sul sobre o risco de tempestade nesta terça-feira (dia 28).

As cidades em alerta são: Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi.

Também entram na lista Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Vicentina e Amambai.

Nestes locais, o alerta se estende até às 22h59 de hoje, quando pode ocorrer ventos intensos de 40 km a 60 km e queda de granizo.

Segundo Inmet, é bom evitar se abrigar debaixo de árvores, em caso de rajadas de ventos, pois há “leve risco de queda e descargas elétricas.

A expectativa é que o tempo seco volte na quinta-feira (dia 30), somente no sul as precipitações devem continuar, ao passo que os termômetros também se elevam.