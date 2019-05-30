Após 5 horas, manifestação de indígenas é encerrada na BR-262 e estrada fica liberada

Depois de cerca de cinco horas de interdição, indígenas desbloquearam a BR-262, no quilômetro 527, em Anastácio. O protesto fez parte do Dia Nacional em Defesa da Educação, que também provocou mobilização em Dourados.





Foto: Francis Leone

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o protesto havia começado por volta das 6h20 e terminou às 11h30. Provoca congestionamento de pelo menos 500 metros nos dois sentidos.

Participaram cerca de 80 indígenas, além de médicos, enfermeiros e agentes de saúde, além de acadêmicos da região. O motivo do protesto é o corte nos repasses para as universidades públicas e também atraso no pagamento de servidores que garantem o atendimento de saúde nas aldeias.