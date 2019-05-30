Em Anastácio, motorista é preso transportando 94 kg de cocaína em tanque de combustível

Anastácio
O motorista estava na companhia do neto de apenas seis anos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu flagrar 94 quilos de cocaína dentro dedo tanque de combustível de um caminhão com placas de Suzano (SP), em Anastácio. O motorista estava na companhia do neto de apenas seis anos.
De acordo com o suspeito preso, de 58 anos, a droga saiu de Corumbá e seria entregue em São Paulo (SP) para receber R$ 5 mil.
Conforme a PRF, o flagrante aconteceu durante fiscalizações de rotina na estrada de Anastácio, após o motorista ter demonstrado nervosismo aos policiais.
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