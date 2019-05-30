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Indígenas bloquearam BR-262 em protesto contra sucateamento da Educação

O manifesto segue pacífico e há congestionamento no local

Renan Nucci

Publicado em 30/05/2019 às 11:12

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Os indígenas de Aquidauana e região bloquearam na manhã desta quinta-feira a rodovia BR-262, em Anastácio, na entrada do distrito de Taunay, em protesto pelo o que eles consideram como sucateamento da Educação. O protesto segue pacífico e há congestionamento no local.

Foto: Francis Leone

Segundo Erick Paiva Terena, o contingenciamento anunciado pelo Governo Federal terá impactos negativos no ensino superior e pode resultar no fechamento das portas de universidades públicas até junho. A medida é vista como um retrocesso.


Foto: Francis Leone

“A população indígena tem médico, enfermeiro, mestres e doutores formados graças à Educação pública. A caneta na mão de um indígena é capaz de transformar uma comunidade, mas na mão de um ignorante, pode trazer graves consequências”, disse.

Foto: Francis Leone

Erick fez questão de reforçar o movimento não tem caráter partidário e o único objetivo é conscientizar as autoridades para que revejam os cortes no repasse à educação. “Não estamos levantando bandeira política, nossa bandeira é a educação, tanto que aqui contamos com educadores, gestores escolares e servidores”. Ainda não há previsão de liberação do bloqueio.

Foto: Francis Leone
Com Informações Francis Leone
 
 

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