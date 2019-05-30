Rodovia BR-262 amanhece bloqueada por manifestantes em Anastácio

A rodovia BR-262, na altura do quilômetro 527, em Anastácio, amanheceu bloqueada por aproximadamente 80 indígenas na manhã desta quinta-feira.

De acordo com a PRF, o bloqueio teve início por volta das 06h20 e provoca congestionamento de pelo menos 500 metros nos dois sentidos.

A polícia está no local negociando com os manifestantes sobre a possibilidade de liberação. Por enquanto, o protesto é pacífico e não há relatos de conflitos.