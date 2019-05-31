Cocaína apreendida com motorista em Anastácio pesou 101,8 quilos, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou informações atualizadas sobre a apreensão de cocaína realizada ontem, em Anastácio. Diferente do que havia sido informado pela assessoria de imprensa da corporação, o total apreendido foi de 101,8 quilos, e não 94 quilos, como anunciado anteriormente.

Os policiais detalharam ainda que o motorista do veículo, de 73 anos, havia descarregado em Corumbá e seguia para Anastácio para carregar ferro gusa, quando foram descobertos os dezenas de tabletes escondidos no tanque de combustível do veículo.

O idoso seguia acompanhado do neto, que de acordo com a PRF tem 15 anos. O homem informou que pegou a droga em Corumbá e que seria recompensado em R$ 5 mil para entregar em São Paulo. Ele foi preso, e o Conselho Tutelar acionado para acompanhar o caso do neto.