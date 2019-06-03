Após briga com namorado, jovem avança contra delegado na DP de Anastácio

Uma jovem de 20 anos vai responder por resistência e desacato depois de avançar contra um delegado na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio na noite deste domingo. Ela estava no local para registro de boletim de ocorrência de uma briga com o namorado, no entanto, ela se exaltou e passou a promover desordem no local.

Segundo boletim de ocorrência, a PM foi acionada para se deslocar na Travessa Ragalzi, onde havia um casal brigando. Chegando lá, os policiais não encontraram os envolvidos e passaram a fazer rondas, oportunidade em que se depararam com a moça. Ela relatou aos policiais que, depois de uma discussão com o namorado, com quem se relaciona há três meses, foi agredida com tapa no rosto, empurrão e soco na barriga. No entanto, não apresentava lesões.

Os policiais então a colocaram na viatura e a levaram para o hospital, porém, no percurso, o namorado dela, de 39 anos, fez sinal para que o veículo parasse. Ele contou aos policiais que, na realidade, ele é que havia sido agredido. O homem estava com arranhões no braço esquerdo, um dente quebrado e com uma lesão na coxa esquerda, aparentemente de uma mordida.

Diante dos fatos, após levá-los para atendimento médico, a PM os deixou na delegacia. A moça então passou a provocar o namorado, ocasião em que a policial plantonista pediu para que ela fosse para outra sala, por conta de desordem. Ao deixar o local, a moça passou a insinuar que a polícia estava privilegiando o namorado pelo fato de ele ser homem.

O delegado então ordenou para que ela ficasse quieta, ou seria detida. Ela então gritou com o delegado, levantou-se da cadeira e fez menção de agredi-lo. No entanto, ele mesmo conseguiu segurá-la e, com ajuda da policial, a algemou e a colocou em uma das celas. Ela ficava o tempo todo gritando e causando tumulto.