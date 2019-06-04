Ladrão arromba janela e furta telefone celular, jóias e R$ 100 em Anastácio

Homem de 26 anos morador no bairro Cherogami, em Anastácio, denunciou à Polícia Civil o furto de dinheiro e objetos de valor ocorrido em sua residência na manhã de ontem.

A vítima disse que saiu para trabalhar por volta das 7 horas e, ao retornar por volta das 12h40, se deparou com o imóvel todo revirado, com a janela da cozinha arrombada.

Ao averiguar os prejuízos, a vítima se deu conta que levaram o aparelho de telefone celular, uma corrente e uma pulseira de ouro, bem como R$ 100 em dinheiro.