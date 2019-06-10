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Carro não consegue desviar e bate na traseira de carreta na BR-262

Renan Nucci

Publicado em 10/06/2019 às 09:57

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Automóvel modelo Virtus bateu na traseira de uma carreta carregada neste domingo, na rodovia BR-262, nas imediações do posto da Polícia Militar Ambiental (PMA), em Anastácio. Os passageiros do veículo não se feriram, mas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital em Aquidauana, por precaução.

Conforme apurado, o Virtus seguia no sentido Campo Grande-Bodoquena, quando no início de uma subida, atingiu a traseira da carreta que, por conta do peso, perdeu velocidade. No carro estavam o motorista, de 70 anos, além de outras três pessoas, entre elas uma mulher de 71 anos e outra de 60 anos.

Quando os bombeiros chegaram no local, as vítimas já estavam fora do carro, mas foram imobilizadas e levadas para atendimento médico. O condutor do caminhão, de 35 anos, nada sofreu.

 

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