Homem corta pescoço da namorada com garrafa durante discussão em Anastácio

Anastácio
Mulher de 36 anos sofreu corte no pescoço depois de ser agredida com uma garrafa quebrada pelo namorado, de 45 anos. Os fatos ocorreram na tarde deste domingo, na região do bairro Cristo Rei, em Anastácio.
Segundo os bombeiros, a vítima disse que, durante uma discussão, o homem quebrou a garrafa e a atacou. Diante dos fatos, ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro. A polícia foi acionada, mas não há informações se o suspeito foi preso.
Coronavírus
Cidade tem 49 pacientes em isolamento
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS