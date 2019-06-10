Homem corta pescoço da namorada com garrafa durante discussão em Anastácio

Mulher de 36 anos sofreu corte no pescoço depois de ser agredida com uma garrafa quebrada pelo namorado, de 45 anos. Os fatos ocorreram na tarde deste domingo, na região do bairro Cristo Rei, em Anastácio.

Segundo os bombeiros, a vítima disse que, durante uma discussão, o homem quebrou a garrafa e a atacou. Diante dos fatos, ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro. A polícia foi acionada, mas não há informações se o suspeito foi preso.