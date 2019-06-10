Seduc e Santo Antônio vencem na estreia do Campeonato Estadual Sub-17

Dois jogos movimentaram na tarde deste sábado(08) a 3ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17. Foram quatro gols na rodada que deixou Santo Antônio e Seduc na liderança de seus grupos.

Pelo grupo A no Jacques da Luz, o Santo Antônio venceu o Comercial por 2 a 0 e assumiu a liderança do grupo. Inaldo e Bertuol marcaram para o Grêmio que lidera com quatro pontos.

O Operário tem dois pontos e o Comercial é o lanterna com apenas um. Já no Laertão em Costa Rica, o Seduc atual pentacampeão, venceu o Costa Rica por 2 a 0.

Luan e Guilherme marcaram para o colorado pantaneiro que lidera o grupo C e pode perder o jogo da volta por até um gol que ficará na primeira colocação.