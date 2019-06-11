Morre ex-vereador de Anastácio Agrisio Cristaldo, vítima de AVC

Faleceu nesta terça-feira, na Santa Casa de Campo Grande, o ex-vereador por três mandatos e assessor da Secretaria Municipal de Cultura de Anastácio, Agrisio Cristaldo. Também locutor e comentarista de rádio, ele morreu aos 51 anos, vítima de AVC.

Foto: Arquivo Pessoal

Agrisio era casado e deixa três filhos. O corpo será velado na Câmara Municipal de Anastácio, com horário ainda a ser confirmado. Também foi não divulgado o horário e local do sepultamento.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Cultura prestou solidariedade a amigos e familiares.

“Sua morte tão repentina enluta não somente amigos e familiares, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra, rendendo homenagens ao trabalho realizado por ele em toda sua carreira”, disse a Secretaria.