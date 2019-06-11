Traficante é preso com cocaína escondida em compartimento oculto de carro

Homem de 42 anos foi preso na manhã desta terça-feira (11) com cocaína escondida em um compartimento oculto de um veículo na BR-262, em Anastácio. A droga estava acima de uma das rodas.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os agentes realizavam fiscalização no quilômetro 467 da rodovia, quando abordaram um veículo Fiat Punto, conduzido pelo homem de 42 anos.

O motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem e os policiais realizaram buscas no veículo. Em um compartimento oculto, acima de uma das rodas dianteiras, foram encontrados 21 quilos de cocaína.

À polícia, o traficante contou que pegou a droga em Corumbá e entregaria em Campo Grande. Pelo transporte do entorpecente ele receberia R$ 10 mil.

O traficante foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Anastácio.