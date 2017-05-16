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Recomeço

Com dinheiro do bingo e doações, idosos vão reconstruir casa após incêndio

A construção será feita por meio de 2,5 mil tijolos doados por empresários, com suporte de R$ 5 mil adquiridos por meio de um bingo

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2017 às 15:52

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Nunca é tarde para recomeçar. Este é o sentimento dos irmãos Vitória Fernandes, 84 anos, e Liberato Fernandos, 90 anos, vítimas de um incêndio ocorrido no dia 24 de janeiro, no Jardim Campanário, em Anastácio. Graças ao apoio de familiares, amigos, empresários e de um bingo, os idosos planejam reconstruir o imóvel e voltar para o antigo endereço ainda este ano.


Desde os fatos, eles estão na casa de Desidério Gimenes, 61 anos, filho de Vitória, residente no centro da cidade. O armador de ferragens na construção civil cuida da mãe e do tio, ao mesmo tempo em que trabalha na casa deles. Gimenes conta com a experiência que tem na profissão para desmontar e remover os escombros, para que um novo imóvel seja erguido. Todo o trabalho é feito com apoio de colegas. "Eu mesmo vou construir com tijolos doados", disse. 


A construção, garante, será feita por meio de 2,5 mil tijolos doados por empresários, com suporte de R$ 5 mil adquiridos por meio de um bingo. A casa será simples, mas vai devolver a tranquilidade do lar aos dois idosos que já sofreram muito desde o incêndio que lhes tirou tudo. "O que nos deram já serve, vai ajudar muito. Nesse tempo difícil pra todo mundo, agradeço pelas pessoas que nos doaram algo", agradeceu Vitória.


Incêndio

A tragédia pegou todos de surpresa e foi suficiente para acabar com o imóvel de madeira e com tudo o que ele abrigava. Foram atingidos os quatros cômodos (sala, cozinha, quarto e banheiro)  onde estavam um fogão quatro bocas, duas geladeiras, armário de cozinha, guarda-roupa, prateleira, cama de solteiro, cama de casal, TV de 40 polegadas, botijão de gás, roupas, utensílios domésticos e documentos. A origem do fogo pode ter sido pane elétrica.

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