Brasília pega fogo no meio da rodovia em Anastácio

Um motorista viveu momentos de pânico na madrugada desta quarta-feira (17) – próximo ao trevo de Anastácio. Uma Brasília VW pegou fogo, sem motivo aparente, segundo o motorista, mas ele conseguiu sair do carro a tempo.

Segundo informações do condutor, ele perdeu todos os documentos pessoais e roupas que estavam no interior do veículo. As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas às 1h42, e controlaram o incêndio.