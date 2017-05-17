Brasília pega fogo no meio da rodovia em Anastácio

Susto
Motorista que vinha para Aquidauana perdeu roupas e documentos
Um motorista viveu momentos de pânico na madrugada desta quarta-feira (17) – próximo ao trevo de Anastácio. Uma Brasília VW pegou fogo, sem motivo aparente, segundo o motorista, mas ele conseguiu sair do carro a tempo.
Segundo informações do condutor, ele perdeu todos os documentos pessoais e roupas que estavam no interior do veículo. As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas às 1h42, e controlaram o incêndio.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS