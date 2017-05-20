Soldado espanca em grupo e ameaça matar rival

Soldado do Exército Brasileiro de 20 anos foi denunciado à Polícia Civil, depois de espancar um jovem de 22 anos em grupo, e ainda ameaçar matá-lo com facão e revólver calibre 38. Os fatos ocorreram na noite de ontem, em frente a uma residência localizada na Rua 27 de Julho, no Centro de Anastácio. A suspeita é de que o ataque tenha sido motivado por ciúmes.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conversava sobre assuntos pessoais com a ex-namorada, com quem havia rompido há quatro meses depois de um ano e meio de namoro, mas que ainda tinha assuntos pedentes "relativos ao Fórum", quando o soldado, que é lotado no 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) de Aquidauana, chegou.



Conforme registrado, o militar usou sua moto para derrubar a moto da vítima e fugiu. Logo em seguida, retornou com outra pessoa na garupa e ambos passaram a agredir o rapaz com socos, chutes e golpes de capacete. O militar teria promovido o ataque, muito provavelmente por ciúmes, já que também havia se envolvido com a mesma mulher.



Durante as agressões, um terceiro comparsa do soldado chegou em um veículo Monza preto e pegou um facão para ameaçar o jovem. O soldado ainda teria dito para os amigos "pega o oitão e mata logo", se referindo ao suposto revólver que algum deles portava. Entretanto, o grupo fugiu sem atirar, proferindo apenas ameaças. O caso é investigado.