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Anastácio

Soldado espanca em grupo e ameaça matar rival

A suspeita é de que o autor tenha agido por ciúmes, depois de ter flagrado a ex conversando com a vítima no Centro da cidade

Renan Nucci

Publicado em 20/05/2017 às 09:13

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Soldado do Exército Brasileiro de 20 anos foi denunciado à Polícia Civil, depois de espancar um jovem de 22 anos em grupo, e ainda ameaçar matá-lo com facão e revólver calibre 38. Os fatos ocorreram na noite de ontem, em frente a uma residência localizada na Rua 27 de Julho, no Centro de Anastácio. A suspeita é de que o ataque tenha sido motivado por ciúmes.


Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conversava sobre assuntos pessoais com a ex-namorada, com quem havia rompido há quatro meses depois de um ano e meio de namoro, mas que ainda tinha assuntos pedentes "relativos ao Fórum", quando o soldado, que é lotado no 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) de Aquidauana, chegou.


Conforme registrado, o militar usou sua moto para derrubar a moto da vítima e fugiu. Logo em seguida, retornou com outra pessoa na garupa e ambos passaram a agredir o rapaz com socos, chutes e golpes de capacete. O militar teria promovido o ataque, muito provavelmente por ciúmes, já que também havia se envolvido com a mesma mulher.


Durante as agressões, um terceiro comparsa do soldado chegou em um veículo Monza preto e pegou um facão para ameaçar o jovem. O soldado ainda teria dito para os amigos "pega o oitão e mata logo", se referindo ao suposto revólver que algum deles portava. Entretanto, o grupo fugiu sem atirar, proferindo apenas ameaças. O caso é investigado.

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