Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:44

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Moradores de Anastácio pedem melhorias para a "rua da grama" na vila Maior

Depois de reclamação da vizinhança, equipes da prefeitura retiraram lixo do local

Flavio Brito

Publicado em 23/05/2017 às 10:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1495551117
1495551114

Os moradores da Vila Maior em Anastácio têm motivos para comemorar nesta terça-feira (23). Depois de esperar por dias pela limpeza da rua Vanderlei, as equipes da prefeitura passaram pelo local nesta segunda-feira (22). 

A área acumulava entulho e muito lixo doméstico, o que o ocasionava mau cheiro e transtornos para a população. As primeiras imagens do local foram enviadas pelos próprios moradores. A equipe de reportagem esteve no local e constatou a situação.

O Executivo municipal informou ontem que as equipes seriam acionadas para fazer a limpeza. A além da sujeira, na esquina das ruas Varderlei com a Bahia, os moradores reclamam do estado de conservação da via. “Não adianta, daqui a pouco vem alguém e joga lixo de novo”, disse um dos moradores ouvidos pela equipe de reportagem. 

Quem mora na vizinhança se refere ao local como “rua da grama”, que cobre quase toda a via  e nem parece um local destinado ao tráfego de veículos e o trânsito de pessoas. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo