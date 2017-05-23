Moradores de Anastácio pedem melhorias para a "rua da grama" na vila Maior

Os moradores da Vila Maior em Anastácio têm motivos para comemorar nesta terça-feira (23). Depois de esperar por dias pela limpeza da rua Vanderlei, as equipes da prefeitura passaram pelo local nesta segunda-feira (22).

A área acumulava entulho e muito lixo doméstico, o que o ocasionava mau cheiro e transtornos para a população. As primeiras imagens do local foram enviadas pelos próprios moradores. A equipe de reportagem esteve no local e constatou a situação.

O Executivo municipal informou ontem que as equipes seriam acionadas para fazer a limpeza. A além da sujeira, na esquina das ruas Varderlei com a Bahia, os moradores reclamam do estado de conservação da via. “Não adianta, daqui a pouco vem alguém e joga lixo de novo”, disse um dos moradores ouvidos pela equipe de reportagem.

Quem mora na vizinhança se refere ao local como “rua da grama”, que cobre quase toda a via e nem parece um local destinado ao tráfego de veículos e o trânsito de pessoas.