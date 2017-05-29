Batida entre carros para o Trânsito na Ponte Velha em Anastácio

Anastácio
A campanha de conscientização “Maio Amarelo” entra na reta final e os registros de incidentes nas ruas continuam. Desta vez, dois carros se envolveram em uma batida – próximo a Ponte Velha em Anastácio.
Um Ford Ka se chocou na traseira de um Pálio Weekend, por volta das 16h desta segunda-feira (28). Ninguém ficou ferido, depois que o Pálio freou e foi atingido na parte traseira. Os condutores entraram em acordo com a mediação da Equipe de Trânsito.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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