Batida entre carros para o Trânsito na Ponte Velha em Anastácio

A campanha de conscientização “Maio Amarelo” entra na reta final e os registros de incidentes nas ruas continuam. Desta vez, dois carros se envolveram em uma batida – próximo a Ponte Velha em Anastácio.

Um Ford Ka se chocou na traseira de um Pálio Weekend, por volta das 16h desta segunda-feira (28). Ninguém ficou ferido, depois que o Pálio freou e foi atingido na parte traseira. Os condutores entraram em acordo com a mediação da Equipe de Trânsito.