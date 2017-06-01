Anastácio
Prédio foi cedido pelo Cacique Flávio Pereira Martins com o aval de Brasília
Anastácio passa a sediar o Posto de Atendimento da Funai para atender as comunidades indígenas da região. De acordo com o cacique da Aldeia Terena Aldeinha, Flávio Pereira Martins, o prédio que fica ao lado ESF Umbelina, na travessa Ragalzi, foi cedido com o aval da presidência da Funai, em Brasília (DF).
“A Funai estava sem lugar para atender os povos indígenas, agora nós temos esse órgão federal aqui em Anastácio, ao lado da Aldeinha”, explica o cacique.
O posto de atendimento permite a realização de serviços como a retirada de documentos e demais cadastros em políticas públicas voltadas às comunidades indígenas da região, como Bananal, Limão Verde e Taunay, ressalta o cacique Flávio.
“Nós sabemos que quando Anastácio foi fundada, essas comunidades Terenas já estavam aqui às margens do rio Aquidauana. O posto vai aproximar a população das informações”, disse o vice-prefeito de Anastácio, Marcos Rondon.
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