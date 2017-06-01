Motorista foge do local depois de bater em jovem de moto

Anastácio
Uma jovem 19 anos se envolveu em um acidente e o motorista, de uma caminhonete L 200 prata, fugiu do local, em Anastácio. A batida aconteceu em frente à loja Gazin, por volta das 15h30 desta quinta-feira (1º).
De acordo com a dona da moto, que foi comprada há dois dias, ela ouviu apenas o som dos freios da caminhonete que vinha atrás dela. Depois da batida, ela contou que viu apenas o veículo arrancando, enquanto desviava dela, já no chão.
A CG Titan preta que não recebeu nem as placas teve o retrovisor e os faróis quebrados. A motociclista teve escoriações leves. A ocorrência foi atendida apenas pela Polícia Militar.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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