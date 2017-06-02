Gestão passada da Saúde de Anastácio é investigada pelo MPMS

Irregularidades
O inquérito civil foi instaurado pelo promotor de justiça João Meneghini Girelli
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga supostas irregularidades cometidas por servidores no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, na administração passada. O inquérito civil de número 06.2016.00000973-1 foi instaurado pelo promotor de justiça João Meneghini Girelli, da comarca local.
Conforme edital publicado no Diário Oficial do MPMS desta sexta-feira, embora não tenham sido divulgados detalhes, sugere-se que as investigações se baseiam em irregularidades detectadas a partir de 20 de julho do ano passado. O procedimento está disponível para consulta no Fórum, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 1445, Jardim América.
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DESPEDIDA
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Paralisação
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