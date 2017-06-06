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Posto de combustível de Anastácio é furtado duas vezes na madrugada

Bandidos levaram potes de sorvete e caixas com lata de cerveja

Flavio Brito

Publicado em 06/06/2017 às 08:36

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Um posto de combustível de Anastácio foi invadido duas vezes durante a madrugada desta segunda-feira (5). De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões pularam um muro que dá acesso ao posto, por volta da meia-noite e das 3h. 

Segundo o registro policial, a ação dos ladrões foi flagrada pelas câmeras de segurança do local. Segundo o autor da denúncia, de 41 anos, os ladrões furtaram oito potes de sorvete, seis caixas de latinha de cerveja Brahma e cinco caixas de cerveja Skol.

Segundo a vítima, a apesar das imagens, ele não foi capaz de identificar os autores do furto. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio e será investigado. 

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