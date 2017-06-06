Posto de combustível de Anastácio é furtado duas vezes na madrugada

Anastácio
Bandidos levaram potes de sorvete e caixas com lata de cerveja
Um posto de combustível de Anastácio foi invadido duas vezes durante a madrugada desta segunda-feira (5). De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões pularam um muro que dá acesso ao posto, por volta da meia-noite e das 3h.
Segundo o registro policial, a ação dos ladrões foi flagrada pelas câmeras de segurança do local. Segundo o autor da denúncia, de 41 anos, os ladrões furtaram oito potes de sorvete, seis caixas de latinha de cerveja Brahma e cinco caixas de cerveja Skol.
Segundo a vítima, a apesar das imagens, ele não foi capaz de identificar os autores do furto. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio e será investigado.
Empossada oficialmente
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
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