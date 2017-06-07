Trabalhador sofre traumatismo craniano depois de cair de escada

Anastácio
Rapaz trabalhava obra de uma igreja em Anastácio
Um trabalhador de 51 anos sofreu traumatismo craniano na manhã desta quarta-feira (7) em Anastácio. Ele caiu de uma escada enquanto trabalhava em uma obra – próximo a uma igreja.
O senhor trabalhava em um terreno que fica na rua Carlos Luzardo. Segundo as informações dos Bombeiros, ele teve de ser levado para Campo Grande.
A gravidade da queda foi denunciada pelo sangramento que ele teve no nariz.
De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, ele caiu de uma altura de aproximadamente 2 metros e bateu a cabeça. Com traumatismo craniano, ele foi trazido para o hospital regional de Aquidauana.
*Matéria atualizada
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