Perícia de corpo encontrado no rio será feita em Campo Grande

O corpo do homem que foi encontrado boiando no Rio Aquidauana na manhã desta sexta-feira (9) foi levado para Campo Grande para passar por perícia. De acordo com as informações da Polícia Civil de Anastácio, a falta de um médico legista no município impediu a realização do procedimento. O corpo corre o risco de ser enterrado como indigente, já que não havia nem nenhum documento de identificação quando ele foi encontrado e não foi feito nenhum registro de desaparecimento.

O laudo da perícia que vai determinar a causa da morte vai demorar até 10 dias para ficar pronto. Nesta sexta-feira (9), duas famílias procuraram a delegacia de Anastácio – onde o caso será investigado – para tentar a identificação, mas o corpo não foi reconhecido.

Ele foi resgatado na altura do posto Taquaruçu – a cerca de 1 km da ponte. As equipes do corpo de Bombeiros calculam que ele tenha pelo menos 50 anos de idade. As equipes foram avisadas por moradores de uma vila de pescadores que fica na região onde a vítima foi encontrada. O corpo estava na margem esquerda do rio Aquidauana, próximo a antiga bomba da Sanesul – a cerca de 300 metros do porto do Soldado.

O corpo foi encontrado preso pela perna em um anzol de galha e, pela experiência das equipes neste tipo de resgate, ele pode ter se afogado há dois dias, mas a confirmação depende do trabalho da perícia. A suspeita inicial é a de que ele tenha se afogado enquanto pescava na região.