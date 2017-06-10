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Anastácio

Batida entre carro e moto deixa dois feridos em Anastácio

Condutor da moto teria tentado fazer uma ultrapassagem pela esquerda

Flavio Brito

Publicado em 10/06/2017 às 09:28

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Batida entre carro e moto deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (10), em Anastácio. O acidente aconteceu na avenida da Integração, por volta das 9h. Um dos ocupantes da moto Twister cinza teve uma das pernas fraturadas em dois lugares e o outro sofreu escoriações.

Os dois se chocaram com uma picape Courier vermelha depois que tentaram fazer uma ultrapassagem, pela esquerda, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O condutor da moto não teria percebido que o motorista da Courier deu o sinal para entrar na rua Antônio Leopoldo.

A idade das vítimas não foi divulgada e não há a confirmação de quem estava pilotando a moto no momento da batida.

 

Matéria atualizada às 10h06 para correção de informações*

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