Batida entre carro e moto deixa dois feridos em Anastácio

Anastácio
Condutor da moto teria tentado fazer uma ultrapassagem pela esquerda
Batida entre carro e moto deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (10), em Anastácio. O acidente aconteceu na avenida da Integração, por volta das 9h. Um dos ocupantes da moto Twister cinza teve uma das pernas fraturadas em dois lugares e o outro sofreu escoriações.
Os dois se chocaram com uma picape Courier vermelha depois que tentaram fazer uma ultrapassagem, pela esquerda, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O condutor da moto não teria percebido que o motorista da Courier deu o sinal para entrar na rua Antônio Leopoldo.
A idade das vítimas não foi divulgada e não há a confirmação de quem estava pilotando a moto no momento da batida.
Matéria atualizada às 10h06 para correção de informações*
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