Mulher é presa com crack no corpo dentro de van em Anastácio

Tráfico
Ela afirmou que levaria a droga até a rodoviária de Campo Grande, onde entregaria a um desconhecido
No fim da tarde de sexta-feira (09), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prederam na BR-262, em Anastácio, uma mulher que transportava um quilo de crack. Ela saiu em uma van de Corumbá, para entregar a droga em Campo Grande.
Ao entrevistarem os ocupantes do coletivo, os policiais perceberam que a passageira apresentava grande nervosismo. Diante da suspeita, foi solicitado o apoio de uma policial militar para que fosse realizada uma revista pessoal na mulher, sendo encontrados juntos ao corpo dela dois volumes de crack
A passageira informou que levaria a droga até a rodoviária de Campo Grande e que, para o transporte, receberia o valor de R$ 700. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.
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