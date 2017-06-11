Mulher é presa com crack no corpo dentro de van em Anastácio

No fim da tarde de sexta-feira (09), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prederam na BR-262, em Anastácio, uma mulher que transportava um quilo de crack. Ela saiu em uma van de Corumbá, para entregar a droga em Campo Grande.

Ao entrevistarem os ocupantes do coletivo, os policiais perceberam que a passageira apresentava grande nervosismo. Diante da suspeita, foi solicitado o apoio de uma policial militar para que fosse realizada uma revista pessoal na mulher, sendo encontrados juntos ao corpo dela dois volumes de crack

A passageira informou que levaria a droga até a rodoviária de Campo Grande e que, para o transporte, receberia o valor de R$ 700. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.