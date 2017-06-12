Família procura por jovem de Anastácio desaparecido desde o dia 3 de junho

A família de Onezimo Leite da Silva registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Anastácio. O jovem de 26 anos está desaparecido, ele saiu de casa no dia 3 de junho e disse que iria para Campo Grande.

De acordo com as informações do registro, o irmão de Onezimo disse aos policiais que o rapaz não costuma ficar tanto tempo sem fazer contato com a família quando está longe de casa. O familiar informou ainda que o jovem tem dois números de celular, mas as chamadas são encaminhadas sempre para a caixa de mensagem.

Ainda segundo o depoimento do irmão de Onezimo, ele não deu o endereço de onde ficaria na Capital. A família usou o Facebook para divulgar o desaparecimento. Em uma das postagens, uma moradora de Campo Grande afirma que falou com Onezimo, por volta das 17h30 de sexta-feira (9), na Vila Popular – bairro na região oeste da Capital. O rapaz teria dito que foi assaltado quando desceu do ônibus.



Onezimo teria dito ainda que dormiu e perdeu o local de parada do coletivo. A pessoa que fez os comentários na postagem não dá detalhes sobre o estado de saúde do rapaz.

A equipe de reportagem entrou em com contato com a sobrinha de Onezimo nesta segunda-feira (12) e ela informou que o jovem continua sem fazer contato com a família. Quem tiver informações que ajude a encontra-lo é só entrar em contato pelo telefone (67) 99840-8450.