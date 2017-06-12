Fieis do Afonso Paim em Anastácio fazem festa em devoção a Santo Antônio

Anastácio
A comunidade católica do bairro Afonso Paim recebe nesta segunda-feira (12) a festa em devoção a Santo Antônio, a partir das 18h, em Anastácio.
A celebração é feita pela família de dona Alice Freitas, 79 anos, na rua Acogo. A matriarca recebe em sua casa a imagem do santo. Os moradores saem em procissão da Igreja de Santo Afonso e seguem para a residência da família.
Todo ano, os fieis cumprem o ritual de dar dez voltas na fogueira para agradecer pelas graças alcançadas e pedir pela proteção de Santo Antônio. A imagem chega à casa de dona Alice por volta das 19h. Depois da novena, é hora de celebrar com dança e música.
O jantar é servido em seguida e o baile continua para toda a comunidade.
Matéria alterada para a correção de informações*
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