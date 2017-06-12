Homem é preso depois de agredir esposa grávida de três meses

A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem, em Anastácio, um homem de 32 anos que bateu na esposa que está grávida de três meses. A vítima, de 25 anos, foi socorrida com vários hematomas no rosto. Além disso, estava com corte no pulso provocado por ela mesmo em tentativa de suicídio, ato de desespero consequente das agressões.



Conforme apurado, a vítima explicou que está junto com o agressor há algum tempo e mora junto com o mesmo na Vila Maior, mas que mesmo apanhando, não seria necessário solicitar medidas protetivas impedindo que ele se aproximasse. O homem foi detido pela PM e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por violência doméstica.