Jovem que estava desaparecido em Anastácio voltou para casa

O jovem Onezimo Leite da Silva, de 26 anos, conseguiu voltar para casa, segundo informações de um dos familiares. A família entrou em contato com a equipe de reportagem de O Pantaneiro, às 14h44 desta segunda-feira (12). De acordo com a família ele havia chegado a casa há meia-hora. O jovem confirmou o relato de uma testemunha sobre ele ter sido assaltado em Campo Grande.

Ele havia saído de casa no dia 3 de junho e disse que iria para a Capital. Segundo a família, Onezimo está fisicamente e psicologicamente bem.

Relembre o caso

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado neste domingo (11), o irmão de Onezimo disse aos policiais que o rapaz não costuma ficar tanto tempo sem fazer contato com a família quando está longe de casa. O familiar informou ainda que o jovem tem dois números de celular, mas as chamadas são encaminhadas sempre para a caixa de mensagem.

Ainda segundo o depoimento do irmão de Onezimo, ele não deu o endereço de onde ficaria na Capital. A família usou a para divulgar o desaparecimento. Em uma das postagens, uma moradora de Campo Grande afirma que falou com Onezimo, por volta das 17h30 de sexta-feira (9), na Vila Popular – bairro na região oeste da Capital. O rapaz teria dito que foi assaltado quando desceu do ônibus.

Onezimo teria dito ainda que dormiu e perdeu o local de parada do coletivo. A pessoa que fez os comentários na postagem não deu detalhes sobre o estado de saúde do rapaz. O jovem confirmou a história.