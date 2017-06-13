Creche de Anastácio é invadida e vândalos estragam a comida da merenda

O Centro de Educação Infantil (CEI) Nizete Figueiredo, no bairro Cristo Rei, em Anastácio, foi invadido por ladrões nesta segunda-feira (13). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela diretora da unidade, além de furtar alimentos usados para preparar a merenda dos alunos, a creche foi vandalizada.

A diretora contou aos policiais que foi informada pela merendeira que vândalos entraram na creche e jogaram alguns alimentos no chão, como óleo, corante, entre outros. Além de materiais de limpeza, como sabão em pó.

Ela disse ainda que os invasores entraram no berçário e banheiros, onde bagunçaram e jogaram materiais no chão. A parede do corredor que dá acesso ao banheiro foi manchada com tinta. Alguns alimentos e as chaves de todas as salas também sumiram, mas a comunicante não soube informar se elas foram levadas ou se estavam em meio aos materiais jogados no chão.

Os vândalos não arrombaram nada e, possivelmente, entraram por uma janela quebrada, tendo em vista que a creche possui varias janelas quebradas, disse a diretora da unidade. A direção da creche disse à equipe de reportagem de O Pantaneiro que a unidade pode ter sido invadida com a ajuda de uma criança, já que o espaço deixado pelo vidro quebrado é pequeno.

O CEI atende a 100 crianças da região e não é a primeira vez que foi alvo dos ladrões. Algumas salas continuam trancadas já que as chaves desapareceram.

Matéria atualizada às 8h51*