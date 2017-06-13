Jovem compra carro e quatro meses depois tem veículo furtado no Centro da cidade

Jovem de 25 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio durante esta madrugada, para denunciar o furto de seu veículo Fiat Uno, ocorrido por volta da meia-noite, no Centro da Cidade. Segundo a vítima, o carro havia sido adquirido há quatro meses.



Consta no boletim de ocorrência que o veículo estava estaciona na frente da casa do tio do jovem, na Avenida Presidente Vargas, quando em determinado momento ele ouviu o som do motor de partida e logo em seguida percebeu que o automóvel havia sido furtado.



À polícia, relatou que, apesar de ter comprado, o Uno de cor azul ainda esta no nome do antigo proprietário. Além disso, tinha marcas que podem auxiliar na identificação, como a tampa do porta-malas amassada, para-brisas trincado e tinta descascada.