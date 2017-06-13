Na ausência de morador, ladrões invadem casa e furtam até motor de barco

Residência de um homem de 42 anos localizada no Conjunto Habitacional Antônio Clementino, em Anastácio, foi invadida ontem. De acordo com a vítima, os autores tomaram um notebook, lanterna e motor de popa.



Tudo aconteceu pela manhã, enquanto o morador não estava. Ele disse que saiu às 9 horas e quando voltou, às 13 horas, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada e que os objetos tinham sumido. O caso foi denunciado à polícia.