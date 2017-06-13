Na ausência de morador, ladrões invadem casa e furtam até motor de barco

Anastácio
Caso aconteceu na manhã de ontem, no Conjunto Habitacional Antônio Clementino
Residência de um homem de 42 anos localizada no Conjunto Habitacional Antônio Clementino, em Anastácio, foi invadida ontem. De acordo com a vítima, os autores tomaram um notebook, lanterna e motor de popa.
Tudo aconteceu pela manhã, enquanto o morador não estava. Ele disse que saiu às 9 horas e quando voltou, às 13 horas, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada e que os objetos tinham sumido. O caso foi denunciado à polícia.
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DESPEDIDA
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