Homem cai do telhado, fratura costela e precisa ser socorrido por bombeiros

Homem de 38 anos se feriu gravemente ao sofrer queda do telhado de casa ontem à tarde, na Rua 27 de Julho, no Jardim Campanário, em Anastácio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que as telhas de Eternit não tenham suportado o peso dele, de aproximadamente 90 quilos, derrubando- de uma altura de 4,20 metros. A queda lhe causou fratura na costela, sendo necessário encaminhá-lo ao pronto-socorro.