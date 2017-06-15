Homem cai do telhado, fratura costela e precisa ser socorrido por bombeiros

Anastácio
Caso aconteceu na tarde de ontem, no Jardim Campanário
Homem de 38 anos se feriu gravemente ao sofrer queda do telhado de casa ontem à tarde, na Rua 27 de Julho, no Jardim Campanário, em Anastácio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que as telhas de Eternit não tenham suportado o peso dele, de aproximadamente 90 quilos, derrubando- de uma altura de 4,20 metros. A queda lhe causou fratura na costela, sendo necessário encaminhá-lo ao pronto-socorro.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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