Bebedeira entre amigos termina com dois esfaqueados e um foragido

A Polícia Civil procura por um homem identificado apenas como Bonifácio que, na madrugada de ontem, teria esfaqueado dois amigos durante bebedeira na zona rural de Anastácio. Uma das vítimas chegou a receber cinco facadas. Após o ataque, cujo a motivação ainda é desconhecida, o autor fugiu rumo a Miranda.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, após beber bastante na proprieda que fica às margens da BR-262, o grupo passou a discutir, momento em que o agressor se armou com uma faca e atacou a primeira vítima, de 23 anos, ferindo-a nas costas e braços. A outra, de 27 anos, tentou intervir e também acabou atingida, no braço esquerdo. As duas vítimas foram socorridas, mas não correm risco de morte.