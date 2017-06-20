Homem leva cinco pontos depois de ser atacado com capacete pela ex

Anastácio
O rapaz disse que se relacionou com ela por pouco tempo e que deseja representar criminalmente
Homem de 29 anos sofreu corte no supercílio e precisou de levar cinco pontos depois de ser agredido pela ex, com quem tem uma filha de um ano, em Anastácio. O caso teria ocorrido na noite de domingo, mas foi denunciado à Polícia Civil apenas ontem. A mulher responde por lesão corporal dolosa, mas não foi presa.
A vítima explicou que estava em casa, na Vila Humbelina, quando a agressora chegou ao local embriagada e passou a agredi-lo com capacete, ferindo-o. Ela só parou com o ataque porque a Polícia Militar foi acionada, indo embora antes da chegada da viatura. O rapaz disse que se relacionou com ela por pouco tempo e que deseja representar criminalmente.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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