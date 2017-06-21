Homem deixa Saveiro destravada e veículo é furtado na madrugada

Anastácio
Automóvel foi encontrado abandonado sem a bateria e aparelhagem de som
Picape Saveiro propriedade de um homem de 61 anos, morador no centro de Anastácio, foi furtada na madrugada de ontem. A vítima deixou o veículo destravado na frente de sua empresa, na Rua Carlos Luzardo e, pela manhã, percebeu que havia desaparecido. Entretando, o carro foi encontrado abandonado não muito longe dali.
Segundo o boletim de ocorrência, ao perceber que a Saveiro havia desaparecido, o comerciante saiu pela região procurando-a. O automóvel estava abandonado a seis quadras de distância, em um terreno baldio na Rua Presidente Vargas. Ao se aproximar, constatou que a bateria e toda a aparelhagem de som haviam sido levados.
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DESPEDIDA
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