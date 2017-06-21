Jovem tem celular furtado na agência da Caixa Econômica em Anastácio

Flagrante
Mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança subtraindo o aparelho
A Polícia Civil de Anastácio investiga uma mulher flagrada pelas câmeras de segurança furtando um aparelho de telefone celular. O caso aconteceu no início da tarde de ontem, dentro da Agência da Caixa Econômica Federal, enquanto a vítima, uma jovem de 21 anos, passava pela porta giratória com detector de metais.
A jovem relatou aos policiais que, logo ao chegar na agência, deixou o aparelho dentro do compartimento obrigatório, para que pudesse passar pelo detector. Em questão de segundos, quando voltou para pegar o celular, percebeu que havia desaparecido. Ela então acionou a Polícia Civil que, por sua vez, verificou pelas imagens uma mulher subtraindo o aparelho. O caso é investigado.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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