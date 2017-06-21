Trabalhador rural perde casa em incêndio em Anastácio

Um incêndio de média proporção foi registrado na tarde desta quarta-feira, 21, em uma casa localizada no Assentamento Vander Campi, na zona rural de Anastácio.

Vizinhos acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros para conter as chamas. A casa estava vazia no momento em que o incêndio começou.

Ainda não foi divulgada a causa do incêndio, mas a principal suspeita dos familiares é que o motivo pode ter sido criminoso, já que não havia energia elétrica nem botijão de gás na casa.

O morador do local é um trabalhador rural Edemar Lucio, de 63 anos. Ele mora sozinho e no momento do incêndio estava na casa da ex-mulher. Ele vive no local a aproximadamente 18 anos.

De acordo com o filho, tudo foi destruído pelas chamas. A Polícia Civil de Anastácio investiga o caso.