Moradores encontram casa arrombada e com diversos objetos furtados

Anastácio
Autores invadiram local arrombando as portas do fundo e da cozinha
Residência localizada a Vila Itaipu, em Anastácio, foi invadida e furtada na tarde de ontem. Os autores levaram diversos objetos de valor, causando prejuízo aos moradores. Uma das vítimas, um homem de 35 anos, relatou à Polícia Civil que a esposa e a sogra chegaram ao imóvel e perceberam que a porta dos fundos e a porta de cacesso da cozinha para o restante da casa estavam arrombadas, e que o local estava revirado. A Polícia Militar foi acionada, mas ninguém foi preso.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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