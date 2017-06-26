Idoso de 67 anos fica ferido depois de cair de árvore em Anastácio

Um idoso de 67 anos ficou ferido depois de cair de cima de uma árvore na tarde desta segunda-feira (26). De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o senhor teve escoriações no rosto.

O acidente aconteceu em uma residência na rua 27 de Julho, no centro de Anastácio. Além de ter machucado a face, o idoso pode ter fraturado o fêmur e reclamava de muitas dores na perna direita.

O senhor foi socorrido pela equipe de resgate dos Bombeiros, depois de cair de uma altura de 3,5 metros. A vítima realizava a poda da árvore. O idoso bateu a cabeça quando caiu e não sabia dar muitos detalhes do acidente.