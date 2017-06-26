Morre Liberato Fernandes, morador de Anastácio, aos 90 anos

Liberato Fernandes, 90 anos, faleceu na tarde deste domingo (25) e o corpo dele está sendo sepultado na manhã desta segunda-feira (26). O idoso era irmão de dona Vitória Fernandes, 84 anos. A casa onde os dois moravam no Jardim Campanário, em Anastácio, foi destruída durante um incêndio no dia 24 de janeiro deste ano. Desde então, “seo” Liberato vinha enfrentado complicações de saúde, até uma parada cardíaca e complicações de problemas no intestino.

Os irmãos Liberato e Vitória eram muito queridos pela comunidade que se mobilizou à época do incêndio para ajudar os idosos a reconstruir tudo o que perderam, um bingo foi realizado e toda a renda foi revertida para os irmãos Fernandes. Desidério Gimenes, 61 anos, filho de dona Vitória, morador de Aquidauana abrigou os idosos depois da tragédia que atingiu a casa deles. O armador de ferragens na construção civil cuidava da mãe e do tio, ao mesmo tempo em que trabalha na casa deles. Gimenes conta com a experiência que tem na profissão para desmontar e remover os escombros, para que um novo imóvel seja erguido.

Todo o trabalho é feito com apoio de colegas. “Eu mesmo vou construir com tijolos doados”, disse, disse Desidério, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro.

A tragédia pegou todos de surpresa e foi suficiente para acabar com o imóvel de madeira e com tudo o que ele abrigava. Foram atingidos os quatros cômodos (sala, cozinha, quarto e banheiro) onde estavam um fogão quatro bocas, duas geladeiras, armário de cozinha, guarda-roupa, prateleira, cama de solteiro, cama de casal, TV de 40 polegadas, botijão de gás, roupas, utensílios domésticos e documentos. A origem do fogo pode ter sido pane elétrica.