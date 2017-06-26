Semáforo com defeito aumenta risco e motociclista se envolve em acidente

Semáforo estragado pode ter sido a causa de um acidente no cruzamento da avenida da Integração com rua Coronel Ponce, em Anastácio. Um jovem de 19 anos que estava de moto se envolveu em um acidente com uma motorista de 73 anos.

Relatos de moradores, feitos à equipe de reportagem de O Pantaneiro, dão conta de que o semáforo não funciona desde de dezembro do ano passado. A alta velocidade e freadas bruscas têm sido os maiores problemas para os moradores da região.



Segundo as testemunhas do acidente, os alunos da Escola Maria Correa Dias também correm risco ao circularem pela região. No momento do acidente, era possível notar a presença de inúmeras crianças com o uniforme da escola.