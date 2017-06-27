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Anastácio

Pescadores retiram quase 2 mil quilos de lixo de rios do município

Projeto Rio Limpo da colônia Z-18 de Anastácio chega a sexta edição promovendo a consciência ambiental

Flavio Brito

Publicado em 27/06/2017 às 09:21

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O fim de semana foi marcado por mais uma edição da ação promovida pelos pescadores profissionais artesanais de Anastácio. A 6ª edição do projeto Rio Limpo marca a comemoração do Dia do Pescador e da Sustentabilidade Ambiental, celebrado no dia 29 de junho. Segundo os organizadores, 1.800 kg de lixo foram retirados das águas dos rios Aquidauana e Taquarussu.

Os profissionais da Colônia de Pescadores Profissionais Artesanais de Anastácio – Z-18 iniciaram a programação do projeto Rio Limpo, no domingo (25), com uma procissão fluvial em honra a São Pedro, às 7h. Os barcos partiram do Porto do Lucas – próximo à ponte Boiadeira e seguiram até a prainha de Anastácio. O padre Ervane Benedito de Souza realizou uma pequena benção. 

Os pescadores receberam o apoio de policiais militares ambientais e de homens do Exército durante a ação de retirada e pesagem do lixo. Restos de um fogão e uma máquina de lavar estavam entre o entulho retirado, além de muito plástico e outros materiais.  Partes de outros aparelhos eletrônicos também foram encontrados, como os de uma televisão e um rádio. 

A ação também é voltada para as crianças com noções de educação ambiental e a distribuição de presentes. A iniciativa também conta com a parceria de empresários da região e possibilitou a retirada de 10 toneladas de lixo dos rios que cortam o município. O projeto já é desenvolvido há seis anos. 

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