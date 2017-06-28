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Anastácio

Moradores do Jardim Independência sofrem com queimadas no lixão

Fumaça piora problema respiratórias de idosos e crianças, afirma leitora

Flavio Brito

Publicado em 28/06/2017 às 15:37

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Moradores do Jardim independência, em Anastácio, têm sofrido comqueimadas provocadas no “lixão”. A denúncia foi feita por uma leitora, por meio da nossa página no Facebook. Segundo ela, os maiores prejudicados são idosos e crianças, que são afetados pela fumaça. 

A equipe de reportagem de O Pantaneiro esteve no local no fim da manhã desta quarta-feira (28). Durante a visita, a fumaça das últimas queimadas ainda era percebida. O cheiro incomoda quem mora na região. De acordo com o responsável por guardar o local, ele trabalha ali há pelo menos 10 anos. Ele cumpre expediente em dois períodos do dia – manhã e tarde – e não consegue evitar a ação de quem coloca fogo no “lixão” durante a noite e a madrugada. 

“Bitucas” de cigarro acesas pioram a situação. “Minha vó tem 89 anos, meu tio tem problema [de saúde]. Estão aguentando mais essa fumaça toda”, disse a leitora que fez a denúncia, revelando que a situação piora durante a noite. “Ninguém está aguentando mais a fumaça, tem pessoas idosas e crianças aqui”, ressaltou.

Além do mal para a saúde, quem trabalha com recicláveis, lamenta a perda de renda com as queimadas provocadas no “lixão”. “O que queima não dá mais para vender”, disse um dos trabalhadores que vai até o local. 

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