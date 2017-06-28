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Cultura

Unidos da Ponte lança samba-enredo 2018 com feijoada agendada para o dia 9 de julho

Bateria da Verde Rosa de Anastácio e integrantes da Vila Carvalho de Campo Grande animam a festa

Flavio Brito

Publicado em 28/06/2017 às 16:07

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A Escola de Samba Unidos da Ponte realiza no dia 9 de julho a 1º Feijoada da Verde Rosa para fazer o lançamento do samba-enredo do Carnaval 2018. A Escola de Samba elegeu uma nova diretoria, sob a presidência de Kevin Constantino.  O convite custa R$ 15 e basta levar os pratos e talheres. 

A Bateria Show da Verde Rosa de Anastácio vai garantir a animação do evento, que ocorre no Sintipan, que ainda vai contar com a presença do primeiro-casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Unidos da Escola de Samba Vila Carvalho. Além de um show especial do grupo Mania do Samba. 

A feijoada será servida das 11h às 15h, na rua Nilza Ribeiro, 2.085 – Jardim Curicaca, em Anastácio. Os ingressos estão sendo vendidos na Casa do Artesão de Aquidauana, que fica na Praça dos Estudantes. 

Quem quiser mais informações sobre a 1ª Feijoada da Verde Rosa é só entrar em contato com o presidente da escola de samba, Kevin Constantino pelo telefone (67) 99690-3934.

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