Severino Gomes da Costa morre depois de ficar três meses internado

Anastácio
Severino Gomes da Costa faleceu ontem (28), às 11h30, depois de passar três meses internado em Campo Grande, lutando contra os efeitos causados pela Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O eletricista tinha 64 anos e deixa três filhos.
O Corpo está sendo velado na Pax Vida, em Anastácio, e o sepultamento está previsto para as 17h. O empreendedor era conhecido por ser sócio da Gomes Material de Construção, localizado no município vizinho.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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