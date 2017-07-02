Homem vendia drogas sintéticas, cocaína e maconha em tabacaria de Anastácio

Tabacaria localizada na Vila Maior, em Anastácio, era usada como ponto de venda de entorpecentes por um homem de 26 anos preso nesta madrugada, pela Polícia Militar. O autor portava comprimido de ecstasy, adesivos de LSD, e porções de cocaína e maconha.



Conforme boletim de ocorrência, denúncias apontavam que o suspeito estaria por trás do comércio de entorpecentes naquele local e, por volta da meia-noite, os policiais conseguiram detê-lo. Além dos ilícitos, ele estava com R$ 190 que, muito provavelmente, seria oriundo do tráfico. Diante da suspeita, foi preso e levado para a delegacia, onde acabou autuado em flagrante.