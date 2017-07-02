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Vila Maior

Homem vendia drogas sintéticas, cocaína e maconha em tabacaria de Anastácio

Suspeito de 26 anos foi preso pela PM e autuado em flagrante por tráfico

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2017 às 09:11

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Tabacaria localizada na Vila Maior, em Anastácio, era usada como ponto de venda de entorpecentes por um homem de 26 anos preso nesta madrugada, pela Polícia Militar. O autor portava comprimido de ecstasy, adesivos de LSD, e porções de cocaína e maconha. 


Conforme boletim de ocorrência, denúncias apontavam que o suspeito estaria por trás do comércio de entorpecentes naquele local e, por volta da meia-noite, os policiais conseguiram detê-lo. Além dos ilícitos, ele estava com R$ 190 que, muito provavelmente, seria oriundo do tráfico. Diante da suspeita, foi preso e levado para a delegacia, onde acabou autuado em flagrante. 

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