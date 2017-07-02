Mulher é deixada pelo marido e acaba atacada com facão por casal

Anastácio
Caso aconteceu ontem, em uma residência situada à Avenida Manoel Murtinho, no Centro da Cidade
Mulher de 44 anos acabou ferida após ser atacada com facão na noite de ontem, em Anastácio. Os autores, identificados como Aedes Barbosa Echeverria, 38 anos, e Anadir Matias de Queiroz, 36 anos, teriam invadido a casa, localizada na Avenida Manoel Murtinho, para atacar o marido dela, que correu. A dupla nega e diz que apenas reagiu a supostas agressões.
Por volta das 22 horas, de acordo com o boletim de ocorrência, Aedes e Anadir teriam ido até o local para pegar o morador, mas ele fugiu à pressas deixando a esposa sozinha. A vítima foi atacada sofrendo cortes na mão esquerda, ombro direito e rosto. Ela foi socorrida e levada para o pronto-socorro de Aquidauana, mas sem gravidade. Os autores foram detidos no terreno baldio vizinho e levados para a delegacia. Aedes disse que apenas reagiu para defender sua mulher.
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