Governo vai pavimentar e revitalizar acesso ao frigorífico de Anastácio

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) vai asfaltar e revitalizar o cruzamento da avenida Manoel Murtinho com a rua Vanderlei, no acesso ao frigorífico do município de Anastácio.

O anúncio foi realizado através do lançamento de uma licitação no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (3), que pode ser conferido na página 29.

A obra deve receber investimentos de até R$ 1,4 milhão e segundo a publicação irá contemplar 2,1 km, sendo 1,600 m2 de área com pavimentação e 18.540,00 m2 com revitalização corretiva e preventiva. A tomada de preços acontece no dia 3 de agosto, às 9h, na sede da Agesul, na Capital.